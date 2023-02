Will Smith Oscar'daki tokadın ardından ilk büyük ödülünü aldı

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

Chris Rock’a attığı tokadın ardından Smith, 9 Aralık 2022’de vizyona giren Emancipation filmindeki performansıyla ilk ödülünü aldı. Smith, En İyi Erkek Oyuncu dalında NAACP Image Ödülü'nü kazandı. NAACP Image Ödülleri, National Association for the Advancement of Colored People tarafından her yıl siyahilerin sinema, televizyon, müzik ve edebiyat alanındaki başarılarını ödüllendirmek için veriliyor.