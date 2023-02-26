Will Smith Oscar'daki tokadın ardından ilk büyük ödülünü aldı

Will Smith, geçen yıl Oscar'da sunucu Chris Rock'a attığı tokat sonrası Akademi'den uzaklaştırılmıştı. Olaydan bir yıl sonra Smith, Emancipation filmindeki performansıyla NAACP Image Ödülü'nü kazandı.

Will Smith Oscar'daki tokadın ardından ilk büyük ödülünü aldı

94. Ödülleri’nde oyuncu ’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti. 

Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti. 

Chris Rock’a attığı tokadın ardından Smith, 9 Aralık 2022’de vizyona giren Emancipation filmindeki performansıyla ilk ödülünü aldı. Smith, En İyi Erkek Oyuncu dalında NAACP Image Ödülü'nü kazandı. NAACP Image Ödülleri, National Association for the Advancement of Colored People tarafından her yıl siyahilerin sinema, televizyon, müzik ve edebiyat alanındaki başarılarını ödüllendirmek için veriliyor.

Will Smith Oscar'daki tokadın ardından ilk büyük ödülünü aldı - 1 Will Smith'in NAACP Image Ödülü'nü Janelle Monáe aldı.

TÖRENE KATILMADI

Ünlü aktör, ödülünü almak için törene katılmadı. Ödülü, Smith yerine şarkıcı Janelle Monáe aldı. Bu durumun Oscar'daki tokat olayının ardından Akademi’nin aldığı önlem olduğu öğrenildi. 

Will Smith'in geçen yılki Oscar töreninde sahneye çıkarak sunucu Chris Rock'a tokat atmasının ardından Akademi, 'kriz ekibi' oluşturmuş ve benzer bir olayın yaşanmasının önüne geçeceğini açıklamıştı.

Akademi'nin CEO'u Bill Kramer, Time dergisine verdiği röportajda bu sene sıkı tedbirler aldıklarını söyleyerek, 2023 Oscar Ödülleri'nde meydana gelebilecek herhangi bir kriz durumunda hızlı hareket edeceklerini belirtmişti. 

Yapılan açıklamada "Birçok senaryo üzerinde çalıştık. Beklenmedik herhangi bir durumda hazırlıklı olacağız" ifadeleri yer almıştı. Akademi Başkanı Janet Yang, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat olayının ardından yeterince hızlı hareket edemediklerini açıklamıştı.

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