Yalova'da Roma Dönemi’nden kalma mezar bulundu

Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatı kazısında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen küp mezar bulundu.

Yalova'da Roma Dönemi’nden kalma mezar bulundu

Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Yalova'da Roma Dönemi’nden kalma mezar bulundu - 1

Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak izin doğrultusunda Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.

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