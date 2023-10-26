Yalova'da Roma Dönemi’nden kalma mezar bulundu

Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.



Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak izin doğrultusunda Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.