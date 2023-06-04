Yazar Gülten Dayıoğlu’na onur ödülü

3. Kartal Kitap Fuarı’nın ikinci gününde, fuarın onur konuğu olan yazar Gülten Dayıoğlu okurlarıyla buluştu. Dayıoğlu, yazar Melih Yıldız ile beraber yaşam hikayesinin ve edebiyat hayatının ele alındığı bir söyleşi gerçekleştirdi.



“FADİŞ’İN HAYATI, ASLINDA BENİM HAYATIM”



Dayıoğlu, çocukluğunun Anadolu’da çok zor şartlar altında geçtiğini, ailesiyle beraber mutlu bir çocukluk geçirmediğini ifade ederek, kaleme aldığı "Fadiş" adlı kitabının aslında kendi yaşamının kitabı olduğunu paylaştı. Dayıoğlu, annesinin ve babasının kendisi çocukken ayrıldığını ve bunu hayatı boyunca kabullenemediğini söyleyerek, tüm eserlerinde çocukluğunun o zor dönemine dair izler olduğunu ama yazar olmak hayalinden asla vazgeçmediğini kaydetti.



“REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN EĞİTİM HAYATIMA ÇOK KATKISI OLDU”



Söyleşinin devamında, ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin ile erken yaşta tanıştığını ve yazar olmasında onun çok büyük etkisi olduğunu ifade eden Dayıoğlu, “Özellikle, öğretmenlerim benim hep yazar olacağımı söylerdi. Reşat Nuri Güntekin ile tanıştıktan sonra, eğitim hayatıma çok fazla katkısı oldu. Burada, Kartal’da da ünlü yazarlar ile etkinlikler düzenlerdik. Aziz Nesin ile Kartal’da çok fazla anımız var” diye konuştu.



“HER ÜNİVERSİTEYE ÇOCUK EDEBİYATI KÜRSÜSÜ GEREK”



Çocuklara yaşı gereği çocuk gerçeği düzeyinde kitaplar verilmesini ifade eden Dayıoğlu, “Her üniversitede çocuk edebiyatı kürsüsü bulunması gerekiyor. Çocuk edebiyatını kabul ettirmede çok çaba harcadım. İtile kakıla davayı kazandık. Çocuk edebiyatı diye en kalburüstü kalemler dahi karşıma çıktı. Yoktur böyle şey, çocuk nasıl her besini yiyemezse aynı şey. Yararlı bir iş yaptığım iş için çok mutluyum” dedi.



“ONA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”



Söyleşinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gülten Dayıoğlu’na ödülünü takdim ederken, “Bir Cumhuriyet kadını, Gülten Dayıoğlu’nu ağırlamanın onuru içindeyiz. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhuriyet, bir mucizedir. Anadolu’nun en ücra köşelerinden eğitim devrimi sayesinde, fırsat eşitliği sayesinde bir yazar çıkarabilir. Ne mutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ne mutlu bizlere. Diliyoruz ki, Gülten Dayıoğlu’nun kalemi hiç durmasın” ifadelerini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun