Yeni Star Wars filmi açıklandı: The Mandalorian and Grogu

Star Wars evrenine yeni bir film daha dahil oluyor. Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturacağı filmi adı "The Mandalorian and Grogu" olarak açıklandı.

Yeni Star Wars filmi açıklandı: The Mandalorian and Grogu

hayranlarını sevindiren yeni film projesi duyuruldu: The Mandalorian ve Grogu. Ödüllü The Mandalorian dizisi ile Yıldız Savaşları'nda yeni bir dönem adım atılmıştı. Dizinin yaratıcı Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturacağı The Mandalorian ve Grogu filmi ile beyazperdede Star Wars efsanesi devam edecek.

Yeni Star Wars filmi açıklandı: The Mandalorian and Grogu - 1 The Mandalorian

Favreau, Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ve Ahsoka dizisinin yaratıcısı Dave Filoni ile filmin yapımcılığını üstlenecek. çekimlerinin bu yılın sonlarına doğru başlayacağı duyuruldu.

2019 yılında vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi, beyazperdede izleyiciyle buluşan son Star Wars filmiydi. Film dünya çapında 1 milyar dolar hasılat elde etmişti.

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