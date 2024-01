Yeni Star Wars filmi açıklandı: The Mandalorian and Grogu

Star Wars hayranlarını sevindiren yeni film projesi duyuruldu: The Mandalorian ve Grogu. Ödüllü The Mandalorian dizisi ile Yıldız Savaşları'nda yeni bir dönem adım atılmıştı. Dizinin yaratıcı Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturacağı The Mandalorian ve Grogu filmi ile beyazperdede Star Wars efsanesi devam edecek.

The Mandalorian Favreau, Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ve Ahsoka dizisinin yaratıcısı Dave Filoni ile filmin yapımcılığını üstlenecek. Film çekimlerinin bu yılın sonlarına doğru başlayacağı duyuruldu. 2019 yılında vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi, beyazperdede izleyiciyle buluşan son Star Wars filmiydi. Film dünya çapında 1 milyar dolar hasılat elde etmişti.