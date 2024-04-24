Yeni "The Office" dizisinin ilk oyuncuları belli oldu

Yeniden ekranlara gelmeye hazırlanan kült dizi "The Office" için geri sayım başladı. "The Office" ile aynı dünyada geçen ve başka bir ofisi ile çalışanlarını konu alacak olan yapımda rol alacak ilk oyuncular belli oldu.

Yeni "The Office" dizisinin ilk oyuncuları belli oldu

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı, 2013 yılında sona eren komedi dizisi "The Office"in yaratıcısı Greg Daniels, dizinin yeni versiyonu için çalışmalara başlamıştı.

Pensilvanya'daki bir kağıt şirketinin bir şubesinde geçen Steve Carell liderliğindeki diziyle aynı dünyada geçecek ancak yeni bir ofiste çalışan yeni karakterlere odaklanacak olan yeni "The Office"in ilk oyuncuları belli oldu.

Yeni "The Office" dizisinin ilk oyuncuları belli oldu - 1

"The Office"in yeni versiyonunda rol alacak ilk iki isim, Sabrina Impacciatore ve Domhnall Gleeson olarak açıklandı.

Hikayesi ve karakter ayrıntılarının gizli tutulduğu yeni "The Office" dizisinin kadrosundaki diğer isimler ise henüz net değil.

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Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti. The Office’in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca yayınlanmıştı.

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