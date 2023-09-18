Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti

Zeynep Oya Kaya, "Kapıcının Kızı", "Üç Gelin Altı Damat", "Tamam mı Devam mı?", "Sev Kardeşim", "Köyden İndim Şehre", "Salak Milyoner" gibi filmlerde rol almıştı.

Zeki Alasya ile Zeynep Oya Kaya'nın evliliğinden kızları Zeynep Alasya dünyaya geldi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun