Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti

Zeki Alasya'nın eski eşi, oyuncu Oya Alasya (Zeynep Oya Kaya) yaşamını yitirdi.

Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti

“Köyden İndim Şehire” ve “Salak Milyoner” filmleriyle tanına oyuncusu Oya Alasya, hayatını kaybetti.  haberini ünlü oyuncunun kızı Zeynep Alasya sosyal medyadan duyurdu.

74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti - 1

1949 İstanbul doğumlu oyuncu Zeynep Oya Kaya, 1960’lı yılların sonlarına doğru Zeki Alasya ile tanıştı. Zeki Alasya'nın ilk eşiydi, 1969 yılında evlendiler. İkili, 1987 yılında boşandı. Bu evliliklerinden Zeynep adında bir kızları var.

Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti - 2

Zeynep Oya Kaya, "Kapıcının Kızı", "Üç Gelin Altı Damat", "Tamam mı Devam mı?", "Sev Kardeşim", "Köyden İndim Şehre", "Salak Milyoner" gibi filmlerde rol almıştı.

Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti - 3 Zeki Alasya ile Zeynep Oya Kaya'nın evliliğinden kızları Zeynep Alasya dünyaya geldi.

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