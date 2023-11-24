Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Birçok önemli yapıma imza atan Gani Müjde ise filmin senaryosunu kaleme alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, efsane oyuncunun 25 ile 35 yaş aralığı beyazperdeye yansıtılacak.

11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi.