Yılın en iyi filmi Oppenheimer'da rol aldı: Cillian Murphy'ye rol yağıyor

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin ödüllü oyuncu Cillian Muphy son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film, 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çekerken 7 dalda da Oscar ödülü kazandı.

Filmin başarısının ardından İrlandalı aktöre adeta rol yağıyor. Oyuncu Mark A. Bradley'nin aynı adlı kitabından uyarlanacak olan Blood Runs Coal filminde rol alacak.

1960'larda maden ocaklarında geçen film, Amerikan işçi sendikalarının tarihini değiştiren bir suikastın öyküsünü anlatıyor.