Yılın en iyi filmi Oppenheimer'da rol aldı: Cillian Murphy'ye rol yağıyor

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken Oppenheimer filmi, Oscar'dan 7 ödülle ayrıldı. Başarılı filmin başrol oyuncusu Cillian Muphy şu sıralar yeni film projeleriyle adından söz ettiriyor.

Yılın en iyi filmi Oppenheimer'da rol aldı: Cillian Murphy'ye rol yağıyor

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin ödüllü oyuncu Cillian Muphy son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film, 81. Altın Küre Ödülleri'nde dalında En İyi dahil beş ödülle başı çekerken 7 dalda da Oscar ödülü kazandı.

Filmin başarısının ardından İrlandalı aktöre adeta rol yağıyor. Oyuncu Mark A. Bradley'nin aynı adlı kitabından uyarlanacak olan Blood Runs Coal filminde rol alacak.

1960'larda maden ocaklarında geçen film, Amerikan işçi sendikalarının tarihini değiştiren bir suikastın öyküsünü anlatıyor.

Yılın en iyi filmi Oppenheimer'da rol aldı: Cillian Murphy'ye rol yağıyor - 1

Oyuncunun bir başka film projesi ise Mdijital bir platformda yayınlanacak Steve adlı film. Max Porter'ın "Shy" adlı romanından uyarlanan film, Steve adlı bir öğretmenin hayatındaki önemli bir 24 saati anlatacak.

Senaryoyu kitabın yazarı Max Porter kaleme alırken; Steve filminin yönetmen koltuğunda Tim Mielants oturacak.

Yılın en iyi filmi Oppenheimer'da rol aldı: Cillian Murphy'ye rol yağıyor - 2

Inception, Batman Başlıyor, Sessiz Bir Yer 2 ve 28 Gün Sonra gibi yapımlarla tanınan aktör, Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

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