Yunan Film Günleri 7 Haziran’da İstanbul’da

Yunanistan Sineması’nın önde gelen yönetmenlerinden özgün ve ödüllü filmlerin gösterileceği Yunan Film Günleri, 7-12 Haziran 2022 tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Yunan Film Günleri 7 Haziran’da İstanbul’da

Haberler 17.05.2022 - 15:34

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’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den istos film ile istos yayın’ın ortaklığında ilki yapılacak Yunan Günleri, ülke sinemasının 60’lardan 80’lere uzanan verimli döneminden seçilmiş filmleri yenilenmiş kopyalarıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.

Theo Angelopoulos’un ‘Yeni Yunanistan Sineması’nın doğuşu’ olarak işaret edilen 1970 yapımı filmi “Anaparastasi / Tatbikat” ile açılışını yapacak Yunan Film Günleri’ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul’da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de, Angelopulos'un “Büyük İskender”, “Leyleğin Geciken Adımı”, “Sonsuzluk ve Bir Gün”, “Ulis'in Bakışı” filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi “Bulutları Beklerken”in senaristi Petros Markaris olacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Yunan Film Merkezi ile Yunan Film Akademisi’nin destekleriyle gerçekleşecek Yunan Film Günleri’nin film ve etkinlik programı önümüzdeki günlerde online olarak adresinde açıklanacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Yunan Film Merkezi ile Yunan Film Akademisi’nin destekleriyle Pera Müzesi’nde gerçekleşecek etkinlikte tüm gösterimler ücretsiz olacak. 7 Haziran Salı akşamı başlayacak Yunan Film Günleri’nin açılışını, Yunanistan sinemasının auteur yönetmenlerinden Theo Angelopoulos’un ilk uzun filmi de olan “Anaparastasi / Tatbikat” (1970) yapacak.

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