Zeynep Bastık'ın şarkısı dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın "Lan" adlı şarkısı büyük bir başarı elde etti. Şarkı, Spotify'da dünyanın en çok dinlenen şarkıları arasına girdi.

Bastık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum. Neredeyse 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla #21’e kadar yükseldik, Spotify’da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz ‘lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canım Mabel’e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."