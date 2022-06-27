Zülfü Livaneli’nin yeni kitabı ‘Kaplanın Sırtında’ raflarda

Haberler 27.06.2022 - 12:43
Zülfü Livaneli’nin beş yıllık emeğin ardından tarihin hala tartışılan 2. Abdülhamid devrini ele aldığı romanı ‘Kaplanın Sırtında’, İnkılap Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı.
Kitap, üzerinde çok fazla konuşulmasına rağmen tam olarak tanınmayan 2. Abdülhamid’i, ‘insan’ olarak anlatıyor.
İYİ VE KÖTÜ YÖNLERİYLE 2. ABDÜLHAMİT
Selanik’te çıkan olaylar neticesinde tahta çıkan Sultan Abdülhamid’in, İstanbul’dan gönderilen subayların birer birer suikasta uğramasıyla bir korku şehrine dönen Selanik’e sürgününün ardından yaşananları ele alıyor.
'Kaplanın Sırtında’, geceler boyu kötülük planları yaptığına inanılan ve uyguladığı sansürler nedeniyle döneminde hiçbir haberin doğru şekilde yayımlanamadığı ‘Yıldız Canavarı’ namlı sultanı iyi ve kötü yönleriyle, hastalıklarıyla, korkularıyla ve baskılarıyla işliyor.
KİŞİLİK ÇATIŞMALARI İŞLENDİ
Üstü ideolojik kamplaşmalarla örtülmüş olan gerçekleri anlatan kitap, İslamcı politika güden padişahın, özel hayatındaki Avrupalılık ile yaşadığı kişilik çatışmasını anlatıyor.
ABDÜLHAMİD’E DAİR EN ÖZEL ANILAR
Apar topar saraydan çıkarılan Sultan Abdülhamid’e dair en özel anıları, istibdat rejimi nedeniyle kendisine düşman olan İttihatçı Doktor Hüseyin Atıf Bey’in günlüklerinden yararlanarak kaleme alan Livaneli, romanında tarihsel gerçeklik içinde yarattığı kurgu karakterleri okurlarıyla buluşturuyor.
Livaneli’nin kitabının arka kapağında İlber Ortaylı, Taner Timur ve Ali Yaycıoğlu gibi önemli tarihçilerin görüşlerine yer verilirken Kapak illüstrasyonları da tarih profesörü Ali Yaycıoğlu’nun imzasını taşıyor.