Zülfü Livaneli’nin yeni kitabı ‘Kaplanın Sırtında’ raflarda

Zülfü Livaneli’nin beş yıllık emeğin ardından tarihin hala tartışılan 2. Abdülhamid devrini ele aldığı romanı ‘Kaplanın Sırtında’, İnkılap Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı.

Kitap, üzerinde çok fazla konuşulmasına rağmen tam olarak tanınmayan 2. Abdülhamid’i, ‘insan’ olarak anlatıyor.

İYİ VE KÖTÜ YÖNLERİYLE 2. ABDÜLHAMİT



Selanik’te çıkan olaylar neticesinde tahta çıkan Sultan Abdülhamid’in, İstanbul’dan gönderilen subayların birer birer suikasta uğramasıyla bir korku şehrine dönen Selanik’e sürgününün ardından yaşananları ele alıyor.

'Kaplanın Sırtında’, geceler boyu kötülük planları yaptığına inanılan ve uyguladığı sansürler nedeniyle döneminde hiçbir haberin doğru şekilde yayımlanamadığı ‘Yıldız Canavarı’ namlı sultanı iyi ve kötü yönleriyle, hastalıklarıyla, korkularıyla ve baskılarıyla işliyor.