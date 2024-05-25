Verimli tatilin püf noktaları

Wall Street Journal (WSJ), iyi bir tatil için bilimsel araştırmalarla desteklenen püf noktalarını paylaştı. Mutluluk algısı ve tüketim alışkanlıkları üzerine araştırmalar yürüten ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Jeff Galak verimli bir tatilin ipuçlarını kaleme aldı.
AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRIN
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Galak, aktivitelerde keyif düşüşünü önlemek için tekrardan kaçınmaları gerektiğini belirtti.
her aktiviteye ayrı bir gün ayırmak yerine günün farklı saatlerini çeşitli etkinliklerle geçirmenin daha verimli olacağını belirten akademisyen, "Çeşitliliği ne kadar çok artırırsanız, herhangi bir deneyimden aldığınız keyifte o kadar az düşüş yaşarsınız" ifadelerini kullandı.
SEÇENEKLERİ EN AZA İNDİRİN
Tatil için birçok konaklama, tur paketi, restoran ve gezilecek yer seçeneği olduğunu belirten Jeff Galak, kapsamlı bir araştırmayla yapılan planda yaşanabilecek aksiliklerin mutsuzluk yaratabileceğini ifade etti. Akademisyen, bunun önüne geçmek için tatilcilere aşırı seçim yükünden uzak durmalarını tavsiye etti.
KONFOR ALANINDAN ÇIKIN
Tatillerde sadece olumlu deneyimler yaşamaya ve iyi anılar biriktirmeye çalışmanın da bir noktadan sonra seyahat planlarını tektipleştirebileceğini belirten Galak, "Taksi yerine toplu taşımaya binin. En güzel otelde kalmak yerine daha ucuz bir yer seçin. Telefonunuzu otelde bırakın ve gezinirken biraz kaybolun" ifadelerini kullandı.
Tatile dair genel yaklaşımlara karşı çıkan araştırmacı, tavsiyelerini şöyle özetledi:
Çok fazla planla uğraşmayın, sevdiğiniz şeyleri daha az yapın, eğlenmeye ara verin ve aslında sizin için rahatsız edici olabilecek şeyleri yapmaya yönelin. İzlenecek en akıllıca yöntemi unutun ve tam tersini benimseyin.
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