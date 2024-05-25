Verimli tatilin püf noktaları

her aktiviteye ayrı bir gün ayırmak yerine günün farklı saatlerini çeşitli etkinliklerle geçirmenin daha verimli olacağını belirten akademisyen, "Çeşitliliği ne kadar çok artırırsanız, herhangi bir deneyimden aldığınız keyifte o kadar az düşüş yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ), iyi bir tatil için bilimsel araştırmalarla desteklenen püf noktalarını paylaştı. Mutluluk algısı ve tüketim alışkanlıkları üzerine araştırmalar yürüten ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Jeff Galak verimli bir tatilin ipuçlarını kaleme aldı.

SEÇENEKLERİ EN AZA İNDİRİN

Tatil için birçok konaklama, tur paketi, restoran ve gezilecek yer seçeneği olduğunu belirten Jeff Galak, kapsamlı bir araştırmayla yapılan planda yaşanabilecek aksiliklerin mutsuzluk yaratabileceğini ifade etti. Akademisyen, bunun önüne geçmek için tatilcilere aşırı seçim yükünden uzak durmalarını tavsiye etti.

KONFOR ALANINDAN ÇIKIN

Tatillerde sadece olumlu deneyimler yaşamaya ve iyi anılar biriktirmeye çalışmanın da bir noktadan sonra seyahat planlarını tektipleştirebileceğini belirten Galak, "Taksi yerine toplu taşımaya binin. En güzel otelde kalmak yerine daha ucuz bir yer seçin. Telefonunuzu otelde bırakın ve gezinirken biraz kaybolun" ifadelerini kullandı.