Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle gözler astrolog Meral Güven'e çevrildi. Haftalardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı iddiasında bulunan Güven'e bazı taraftarlar tepki gösterdi. Kendisine gelen yorumlara sert yanıtlar veren Güven, tepkiler ardından sosyal medya hesaplarını dondurdu. Peki, Astrolog Meral Güven kimdir?

Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

26 Mayıs tarihli Konyaspor maçından galip ayrılan , Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.

Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.

Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven, eleştirilere zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?) - 1

MERAL GÜVEN KİMDİR?

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya geldi. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

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