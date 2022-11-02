Lucy filmi Morgan Freeman'lı diziye dönüşüyor

Fransız sinemacı Luc Besson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı bilim kurgu filmi 'Lucy'nin dizi uyarlaması geliyor. Scarlett Johansson ile Morgan Freeman'ın başrolde yer aldığı filmin dizi versiyonunda Johansson'ınyeniden rol alıp almayacağı bilinmese de Freeman'ın rolünü yinelemek için dizinin oyuncu kadrosuna katılacağı öğrenildi.



Lucy, Scarlett Johansson tarafından canlandırılan genç bir kadının beklenmedik olaylar sonucunda üstün zekalı bir varlığa dönüşmesini anlatıyordu. Film, standart bir insanın beyninin yüzde 10’unu kullanabildiği sözde-teorisinden yola çıkarak, bu oranın artması durumunda elde edebileceği güçleri ve yapabileceklerinin sınırını sorguluyordu.



Morgan Freeman filmde, insan zihninin yapabilecekleri konusunda bir otorite olan ve Lucy'e yardım etmek isteyen Profesör Norman karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.



Yaklaşık 40 milyon dolara mal edilen 1,5 saatlik film, küresel gişede yaklaşık 470 milyon dolar hasılat elde etmişti. EuropaCorp ve Village Roadshow tarafından geliştirilen filmin dizi versiyonu hakkında ayrıntılar şimdilik bilinmiyor.