"007" Pierce Brosnan hakkındaki suçlamaları reddetti

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlanıyor. Parkı gezdiği esnada bir bölgeye izinsiz giren oyuncu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

BBC'nin haberine göre, 70 yaşındaki oyuncu milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Hatta bölgede hayatını kaybeden 20'den fazla kişi olduğu bildirildi.

Duruşma 20 Şubat'ta Yellowstone Adalet Merkezi'nde yapılacak.

