"007" Pierce Brosnan'ın başı dertte

Bir dönem "James Bond" filmlerinde rol alan Pierce Brosnan, ABD'de bir milli parka izinsiz girmekle suçlandı. Oyuncu, mahkemede ifade verecek.

"007" Pierce Brosnan'ın başı dertte

İngiliz ajan karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlanıyor. Parkı gezdiği esnada bir bölgeye izinsiz giren oyuncu, mahkemede ifade verecek.

BBC'nin haberine göre, 70 yaşındaki oyuncunun milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdüğü iddia ediliyor. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Hatta bölgede hayatını kaybeden 20'den faza kişi olduğu bildirildi.

"007" Pierce Brosnan'ın başı dertte - 1

Bölgeye izinsiz girenlere hapis cezası, ağır para cezaları ve park yasakları veriliyor. Oyuncu 23 Ocak'ta mahkemede ifade verecek.

Brosnan 1995 ile 2002 yılları arasında James Bond karakterini canlandırdı.

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