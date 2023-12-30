"007" Pierce Brosnan'ın başı dertte

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlanıyor. Parkı gezdiği esnada bir bölgeye izinsiz giren oyuncu, mahkemede ifade verecek.

BBC'nin haberine göre, 70 yaşındaki oyuncunun milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdüğü iddia ediliyor. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Hatta bölgede hayatını kaybeden 20'den faza kişi olduğu bildirildi.