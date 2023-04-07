ABD'de rapçi XXXTentacion'ı öldürüp parasını alan 3 sanığa müebbet

ABD'nin Florida eyaletinde 5 yıl önce bir motosiklet bayisi çıkışında ünlü rapçi XXXTentacion'ı öldürüp parasını gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa müebbet hapis verildi. Yaşları 24 ila 26 olan ve XXXTentacion'ı öldürüp içinde 50 bin dolar olan çantasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 3 kişi, mahkemede suçlu bulundu.



Mahkeme sanıkları, silahlı soygun ve birinci derece cinayetten müebbet hapse çarptırdı. XXXTentacion adıyla bilinen Amerikalı rapçi, 18 Haziran 2018'de, bir motosiklet bayisinin önünde aracının içindeyken 3 kişinin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

XXXTentacion'ın içinde 50 bin dolar bulunan çantasını alan saldırganlar, araçlarıyla olay yerinden kaçmıştı. Rapçi ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Söz konusu 3 saldırgan, geçen ay jüri tarafından da birinci derece cinayet ve silahlı soygun yapmaktan suçlu bulunmuştu.