ABD'de rapçi XXXTentacion'ı öldürüp parasını alan 3 sanığa müebbet

2018 yılında Miami'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jahsey Dwayne Onfroy'un parasını alan üç kişi mahkemede suçlu bulundu.

ABD'de rapçi XXXTentacion'ı öldürüp parasını alan 3 sanığa müebbet

ABD'nin Florida eyaletinde 5 yıl önce bir motosiklet bayisi çıkışında ünlü rapçi XXXTentacion'ı öldürüp parasını gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa müebbet hapis verildi. Yaşları 24 ila 26 olan ve XXXTentacion'ı öldürüp içinde 50 bin dolar olan çantasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 3 kişi, mahkemede suçlu bulundu.

Mahkeme sanıkları, silahlı soygun ve birinci derece cinayetten müebbet hapse çarptırdı. XXXTentacion adıyla bilinen Amerikalı rapçi, 18 Haziran 2018'de, bir motosiklet bayisinin önünde aracının içindeyken 3 kişinin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

XXXTentacion'ın içinde 50 bin dolar bulunan çantasını alan saldırganlar, araçlarıyla olay yerinden kaçmıştı. Rapçi ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 3 saldırgan, geçen ay jüri tarafından da birinci derece cinayet ve silahlı soygun yapmaktan suçlu bulunmuştu.

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