ABD'li oyuncu Ben Affleck İstanbul'da

Affleck'e 20 yıl sonra sürpriz bir şekilde bir araya geldiği ve görkemli bir törenle dünyaevine girdiği ünlü şarkıcı Jennifer Lopez eşlik etmedi.

Oyuncunun çocuklarıyla birlikte Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret ettiği biliniyor. Oyuncu, İstanbul'daki hayranları tarafından boğazdaki bir restoranda yemek yerken de görüntülendi.