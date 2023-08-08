ABD'li oyuncu Ben Affleck İstanbul'da

Ünlü ABD'li oyuncu Ben Affleck, çocuklarıyla birlikte İstanbul'ta tatil yapıyor. 2012 yılında yönetmenliğini üstlendiği ve Oscar kazandığı "Argo" filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken aktör, şehrin tarihi semtlerini gezdi.

ABD'li oyuncu Ben Affleck İstanbul'da

Son olarak "Air" filminin yönetmen koltuğuna oturan Oscar ödüllü oyuncu İstanbul'a geldi. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü kazanan "Argo" (2012) filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken oyuncu, çocuklarıyla birlikte şehri gezdi.

Daha önce verdiği bir röportajda "İstanbul benim favori şehrim" diyen oyuncunun Sultanahmet'te bir otelde kaldığı biliniyor.

ABD'li oyuncu Ben Affleck İstanbul'da - 1

Oyuncu İstanbul'a eski eşi Jennifer Garner ile birlikteliğinden olan çocukları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile geldi.

ABD'li oyuncu Ben Affleck İstanbul'da - 2

Affleck'e 20 yıl sonra sürpriz bir şekilde bir araya geldiği ve görkemli bir törenle dünyaevine girdiği ünlü şarkıcı Jennifer Lopez eşlik etmedi.

Oyuncunun çocuklarıyla birlikte Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret ettiği biliniyor. Oyuncu, İstanbul'daki hayranları tarafından boğazdaki bir restoranda yemek yerken de görüntülendi.

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