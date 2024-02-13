ABD'li oyuncu oyuncu Marcia Cross'tan Filistin tepkisi

Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisindeki rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.



Sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cross, çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cross, paylaştığı görselde, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum." ifadesini kullandı.



Ünlü oyuncu, Filistin'de yaşanan dehşeti tasvir edebilecek sözlerin olmadığını ve bu dehşete rağmen devam eden sessizliğin kendisini sağır gibi hissettirdiğini kaydetti.

