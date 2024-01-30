Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya: Babanı bir gün bile üzmedin canım kızım

"SENİNLE HEP GURUR DUYDUM"



Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

2016'da Efe Ceyhun ile dünyaevine giren Banu Ilıcalı, 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.