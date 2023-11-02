Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında konuğu Sarp Akkaya: Oyunculuk yapmazsam hayatta kalamam

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Sarp Akkaya’yı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Akkaya yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Taylan'ın “Geçtiğimiz yıl nasıl geçti?” sorusuna Akkaya, “Her yıl bir önceki yıldan farklı yorgunluklar getirdi’’ diye yanıt verdi.



"Ablanıın olması nasıl bir şey?" sorusuna Akkaya’nın cevabı şu şekide oldu:

“Ablam annemin de babamın da yarısı gibiydi.”



“Oyunculuk yapmazsam hayatta kalamam” diyen Akkaya, "Nasıl bir ailede yetiştin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Annem ve babam ben 13 yaşındayken ayrıldı. Babaannemde aile olmayı öğrendim. Biz ayrılmayı bir türlü beceremiyoruz. İnsan babalığı çocuğu olunca öğreniyor.”



“Çocukluğumda büyümek için acele ediyordum” diyen Akkaya, oyunculuğa nasıl başladığından bahsederken küçükken kabarede dans ettiğini anlattı.

