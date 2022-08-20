Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı

Ajda Pekkan , sosyal medya hesabında 23 sene önce kaybettiği annesini ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla hatırladı. Yıldız, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Nevin Pekkan 'ın fotoğrafına "Canım annem, sensiz geçen 23 yıl ve bitmeyen özlemin. Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum. Ebedi hayatında huzur içinde uyu" notunu düştü.

Pekkan'ın yaptığı paylaşıma hayranlarından annesinin ne kadar güzel olduğuna dair pek çok yorum geldi.



CORONA ATLATTI

Sanatçı yakın zamanda corona virüse yakalanmıştı. Konserleri ertelenen Pekkan'ın hastalığı ağır geçirdiği iddialarının aksine hafif atlattığı, herhangi önemli bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.şıya çok önem veren Pekkan'ın 5 aşısını da tamamladığı bildirildi.