Alaçatı'da taksi bulamayıp minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser

Ardından da "Çeşme’de cumartesi günü çıkacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemek dönüşü otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Bu arada şoföre muavinlik de yaptım" diye konuştu.