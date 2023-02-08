Aleyna Tilki: Bir bardak su içecekken kendimden utandım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelere de yardım yağıyor.



Ünlü isimler de afetzedelere maddi manevi destek olmaya çalışıyor. Yaptığı paylaşımlarla enkaz altında kalanları duyurmaya çalışan Aleyna Tilki, attığı tweet ile üzüntüsünü dile getirdi.



"İÇTİĞİ SUDAN UTANMAYAN HERKESTEN UTANDIM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Alıp elime bir bardak su içecekken kendimden de şu an içtiği sudan utanmayan herkesten de utandım" ifadelerini kullandı.