Aleyna Tilki isyan etti: Beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"



Tilki sözlerine "Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)" diye devam etti.