Alişan'dan annesi Suzan Tektaş'a buruk kutlama: Seni çok seviyoruz

"ANNEME TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM"

Alişan, annesine "Varlığımın Allah’tan sonra ki iki nedeni canlarım annem ve babam... Bizim için doğum günü kutlaması biteli 2.5 yıl oldu. Sadece bugün beni doğuran, bugüne getiren anneme teşekkür etmek istedim. Seni çok seviyorum annem. Seni çok seviyoruz" diye seslendi.

Oğlunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Suzan Tektaş ise "Ben de seni çok seviyorum canımın içi" yorumunu yaptı.