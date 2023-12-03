Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Altın Kelebek ödülleri)

2023 Altın Kelebek ödülleri, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katılacağı ödül töreninde, başarılı olan oyuncu, sanatçı, sunucu ve şarkıcılara ödüller verilecek. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altın Kelebek ödül töreni 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'da Kırmızı Halı ile başlayacak. Ödül töreninde magazin dünyasının birçok ünlü ismi yer alacak.
Kırmızı Halı'nın sona ermesinin ardından saat 20.00’de ödül töreni gerçekleşecek. Altın Kelebek ödülleri Kanal D ve Teve 2'den ortak yayın olarak canlı yayınlanacak.
HANGİ DALLARDA ÖDÜLLER VERİLECEK?
Ödüllerin verileceği dallar şu şekilde:
En iyi dizi
En iyi kadın oyuncu
En iyi erkek oyuncu
En iyi çocuk oyuncu
En iyi komedi dizisi
En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu
En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu
En iyi romantik komedi dizisi
En iyi romantik komedi kadın oyuncu
En iyi romantik komedi erkek oyuncu
En iyi dizi çifti
En iyi yönetmen
En iyi senarist
En iyi yarışma
En iyi kadın sunucu
En iyi erkek sunucu
En iyi gündüz kuşağı programı
En iyi spor programı
En iyi kadın sanatçı
En iyi erkek sanatçı
En iyi arabesk-fantezi müzik kadın sanatçı
En iyi arabesk-fantezi erkek sanatçı
En iyi çıkış yapan şarkıcı
En iyi müzik grubu
En iyi şarkı
En iyi magazin programı
En iyi ınfluencer-youtuber
En iyi dijital içerik
En iyi internet dizisi
En iyi rapçi
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