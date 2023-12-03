Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Altın Kelebek ödülleri)

2023 Altın Kelebek ödülleri, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katılacağı ödül töreninde, başarılı olan oyuncu, sanatçı, sunucu ve şarkıcılara ödüller verilecek. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Altın Kelebek ödül töreni 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'da Kırmızı Halı ile başlayacak. Ödül töreninde magazin dünyasının birçok ünlü ismi yer alacak.



Kırmızı Halı'nın sona ermesinin ardından saat 20.00’de ödül töreni gerçekleşecek. Altın Kelebek ödülleri Kanal D ve Teve 2'den ortak yayın olarak canlı yayınlanacak.



HANGİ DALLARDA ÖDÜLLER VERİLECEK?



Ödüllerin verileceği dallar şu şekilde:



En iyi dizi



En iyi kadın oyuncu



En iyi erkek oyuncu



En iyi çocuk oyuncu



En iyi komedi dizisi



En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu



En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu



En iyi romantik komedi dizisi



En iyi romantik komedi kadın oyuncu



En iyi romantik komedi erkek oyuncu



En iyi dizi çifti



En iyi yönetmen



En iyi senarist



En iyi yarışma



En iyi kadın sunucu



En iyi erkek sunucu



En iyi gündüz kuşağı programı



En iyi spor programı



En iyi kadın sanatçı



En iyi erkek sanatçı



En iyi arabesk-fantezi müzik kadın sanatçı



En iyi arabesk-fantezi erkek sanatçı



En iyi çıkış yapan şarkıcı



En iyi müzik grubu



En iyi şarkı



En iyi magazin programı



En iyi ınfluencer-youtuber



En iyi dijital içerik



En iyi internet dizisi



En iyi rapçi

