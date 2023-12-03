Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Altın Kelebek ödülleri)

Altın Kelebek ödül töreni için geri sayım başladı. Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek olan Altın Kelebek ödüllerine yine birçok ünlü isim katılacak. Törende 30 farklı daldan oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödüller verilecek. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Altın Kelebek ödülleri)

2023 Altın Kelebek ödülleri, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katılacağı ödül töreninde, başarılı olan oyuncu, sanatçı, sunucu ve şarkıcılara ödüller verilecek. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altın Kelebek ödül töreni 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'da Kırmızı Halı ile başlayacak. töreninde magazin dünyasının birçok ünlü ismi yer alacak.

Kırmızı Halı'nın sona ermesinin ardından saat 20.00’de ödül töreni gerçekleşecek. Altın Kelebek ödülleri Kanal D ve Teve 2'den ortak yayın olarak canlı yayınlanacak.

HANGİ DALLARDA ÖDÜLLER VERİLECEK?

Ödüllerin verileceği dallar şu şekilde:

En iyi dizi

En iyi kadın oyuncu

En iyi erkek oyuncu

En iyi çocuk oyuncu

En iyi komedi dizisi

En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu

En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu

En iyi romantik komedi dizisi

En iyi romantik komedi kadın oyuncu

En iyi romantik komedi erkek oyuncu

En iyi dizi çifti

En iyi yönetmen

En iyi senarist

En iyi yarışma

En iyi kadın sunucu

En iyi erkek sunucu

En iyi gündüz kuşağı programı

En iyi spor programı

En iyi kadın sanatçı

En iyi erkek sanatçı

En iyi arabesk-fantezi müzik kadın sanatçı

En iyi arabesk-fantezi erkek sanatçı

En iyi çıkış yapan şarkıcı

En iyi müzik grubu

En iyi şarkı

En iyi magazin programı

En iyi ınfluencer-youtuber

En iyi dijital içerik

En iyi internet dizisi

En iyi rapçi

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