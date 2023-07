Amber Heard sosyal medyaya döndü: Çok duygulandım

View this post on Instagram

"ÇOK DUYGULANDIM"



Kendisini bekleyen kalabalığı paylaşan Heard "İnanılmaz bir karşılama... Tüm hayranlarıma ve destekçilerime teşekkür ederim. Çok duygulandım" dedi.

DAVA SONRASI İLK PROJESİ



Heard'ün başrolünde yer aldığı "In The Fire" adlı filmde, Heard bir çocuğa yardım etmeye çalışan Grace adlı bir psikiyatr rolünde. 1899 yılında geçen film, gerilim türünde olacak. Bu film, Heard'ün tüm dünyada ses getiren karalama davası sonrası ilk projesi olma özelliği taşıyor.



Festival daha önce La Dolce Vita, The Godfather, Braveheart, Mission Impossible, Inglourious Basterds gibi filmlere ev sahipliği yaptı.