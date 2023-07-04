Amber Heard sosyal medyaya döndü: Çok duygulandım

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya giden Heard, eski eşine 1 milyon dolar ödeme yapmıştı.
"In The Fire" filmiyle beyazperdeye geri dönen yıldız, Sicilya'da düzenlenen 69. Taormina Film Festivali'ne katıldı.
Yeni filminin prömiyere katılan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.
Karalama davasının kaybetmesinin ardından en son aralık 2022'de paylaşım yapan 37 yaşındaki oyuncu, "Taormina Film Festivali'ndeki bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı.
"ÇOK DUYGULANDIM"
Kendisini bekleyen kalabalığı paylaşan Heard "İnanılmaz bir karşılama... Tüm hayranlarıma ve destekçilerime teşekkür ederim. Çok duygulandım" dedi.
DAVA SONRASI İLK PROJESİ
Heard'ün başrolünde yer aldığı "In The Fire" adlı filmde, Heard bir çocuğa yardım etmeye çalışan Grace adlı bir psikiyatr rolünde. 1899 yılında geçen film, gerilim türünde olacak. Bu film, Heard'ün tüm dünyada ses getiren karalama davası sonrası ilk projesi olma özelliği taşıyor.
Festival daha önce La Dolce Vita, The Godfather, Braveheart, Mission Impossible, Inglourious Basterds gibi filmlere ev sahipliği yaptı.
37 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'da kızı Oonagh ile yaşayacağı ve hayatında yeni bir sayfa açtığı biliniyor.
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