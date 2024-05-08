Gırtlak kanseri olduğu iddia edilen Kahtalı Mıçe’den açıklama geldi

"Kahtalı Mıçe" lakaplı Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan, hakkında çıkan haberlere isyan ederek yalanladı.Onur Akay'ın öne sürdüğü gırtlak kanseri haberlerine yanıt veren 71 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak durumu açıkladı.

Aslan, Kendisinin rahatsız olduğunu ancak gırtlak kanseri olmadığını söyledi. İnce bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu ve bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu aktardı.