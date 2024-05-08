Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben de gözaltına alındı. Operasyon sonrası şarkıcı Kalben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

UYUŞTURUCUYU SATMADIĞINI KENDİ KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde; uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.