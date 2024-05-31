Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasının soyadını sildi

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ederken eski çiftin kızları Shiloh babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasının soyadını sildi

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. 

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi  ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile , bu sefer de küçük kızları  Shiloh'nun hamlesiyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde, çiftin ikiz çocuklarından biri olan 15 yaşındaki Vivienne'in, babasının soyadı Pitt’i kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

İLK KEZ OLMUYOR

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne babasının soyadını kullanmıyor

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne babasının soyadını kullanmıyor

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