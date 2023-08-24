Angelina Jolie'nin dövmeleri gündem oldu

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin elinin içine yaptırdığı dövme sosyal medyada gündem oldu. Jolie'nin yeni dövmesiyle Brad Pitt'e gönderme yaptığı düşünülüyor.

Angelina Jolie'nin dövmeleri gündem oldu

Son dönemde eski eşi ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen 'nin oyunculuğu bırakacağı iddiasının ardından Jolie'den yeni bir kariyer adımı gelmişti. Oscar ödüllü oyuncunun, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstleneceği açıklanmıştı. Jolie şimdi de eline yaptırdığı dövmelerle gündem geldi. 

Angelina Jolie'nin dövmeleri gündem oldu - 1

Ünlü isimlerin dövmelerini yapan Mr. K'nin tasarımı sosyal medyada gündem oldu. Jolie'nin iki elinin orta parmaklarında küçük karelerden oluşan bir tasarım bulunuyor. Sanatçının paylaşımı üzerine hayranlar, dövmelerin Brad Pitt'i işaret ettiğine dair yorumlar yapmaya başladı.

Dövme sanatçısı "Brad Pitt ile alakası yok" diyerek hayranların iddialarına son verdi.

Brad Pitt ile Jolie'nin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunuyor. Çift 2016 yılında ayrıldıklarını açıkladı.

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