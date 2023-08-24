Angelina Jolie'nin dövmeleri gündem oldu

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakacağı iddiasının ardından Jolie'den yeni bir kariyer adımı gelmişti. Oscar ödüllü oyuncunun, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstleneceği açıklanmıştı. Jolie şimdi de eline yaptırdığı dövmelerle gündem geldi.

Ünlü isimlerin dövmelerini yapan Mr. K'nin tasarımı sosyal medyada gündem oldu. Jolie'nin iki elinin orta parmaklarında küçük karelerden oluşan bir tasarım bulunuyor. Sanatçının paylaşımı üzerine hayranlar, dövmelerin Brad Pitt'i işaret ettiğine dair yorumlar yapmaya başladı. Bu gönderiyi Instagram'da gör MR.K (@mr.k_tattoo)'in paylaştığı bir gönderi Dövme sanatçısı "Brad Pitt ile alakası yok" diyerek hayranların iddialarına son verdi. Brad Pitt ile Jolie'nin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunuyor. Çift 2016 yılında ayrıldıklarını açıkladı.