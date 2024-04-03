Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Emre Yetkin ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, Yunanistan tatilinde deniz sezonunu açtı.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren , geçtiğimiz aylarda anne olacağını açıklamıştı.

2016 yılında dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, ailesiyle Yunanistan'a gitti.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı - 1

"DENİZ SEZONUNU DAYIMIZLA AÇTIK"

Eşi Emre Yetkin, ağabeyi Bekir Biricik ve onun eşi Sümeyye Biricik ile tatile çıkan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı.

Ağabeyi ile deniz kenarında poz veren 6 aylık hamile ünlü oyuncu, paylaşımına "Deniz sezonunu dayımızla açtık" notunu düştü.

Büyüyen karnı dikkat çeken Biricik'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı - 2

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz ay verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

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