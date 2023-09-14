Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim,  imaj değiştirdi.

Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi

uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli- İdo Tatlıses çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda iki oğlu olacağını duyurmuştu.

KAKÜL KESTİRDİ

Hamileliğin ilk aylarında zor günler geçiren Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi ve kakül kestirdi. Ünlü isim son halini takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi - 1

"YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜM BİR ÜÇ AY GEÇTİ"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirmişti.

Serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...