Anne olmak için gün sayıyor: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hamilelik pozları

İki yıl önce dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen Atiksoy, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayıyor: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hamilelik pozları

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Birkaç ay önce bebek beklediklerini ortaya çıkan ve bir kızları olacağını duyuran çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" demişti.

Anne olmak için gün sayıyor: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hamilelik pozları - 1

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Heyecanı günden güne büyüyen 37 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, hafta sonunu eşiyle birlikte Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları’nda geçirdi. Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü isim, objektif karşısına geçti.

Anne olmak için gün sayıyor: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hamilelik pozları - 2

"DOĞA BENİM EVİM"

Ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarına ‘’Bir Longoz hikaye serisi. Doğa benim evim’’ notunu düştü.

Altı aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Dünya güzeli", "Maşallah", "Sağlıkla kucağınıza alın" gibi yorumlar geldi.

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