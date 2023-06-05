Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı

"Desperado" filmiyle hafızalara kazınan İspanyol oyuncu Antonio Banderas, yakın dostluk kurduğu Kerem Bürsin’in 36'ncı yaş gününü unutmadı. 62 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, sosyal medya hesabından Bürsin ile ilgili paylaşım yaptı.

Banderas, “Mutlu yaşlar amigo” mesajını yazdı ve İspanya seyahatinde Kerem Bürsin’le çektirdiği pozu paylaştı.