Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü aktör Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in yaş gününü unutmadı ve sosyal medya sayfasından kutladı.

Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı

"Desperado" filmiyle hafızalara kazınan İspanyol oyuncu Antonio Banderas, yakın dostluk kurduğu ’in 36'ncı yaş gününü unutmadı. 62 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, sosyal medya hesabından Bürsin ile ilgili paylaşım yaptı.

Banderas, “Mutlu yaşlar amigo” mesajını yazdı ve İspanya seyahatinde Kerem Bürsin’le çektirdiği pozu paylaştı.

Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı - 1

Banderas'ın Instagram paylaşımına kayıtsız kalmayan Bürsin de aynı paylaşımın üzerine İspanyolca teşekkür mesajı yazarak yayınladı. Banderas, Bürsin'in teşekkür gönderisini de hikaye olarak paylaştı.

Antonio Banderas’ın Kerem Bürsin paylaşımı

Antonio Banderas’ın Kerem Bürsin paylaşımı

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