Apandisit ameliyatı olan Alişan'ın son durumu: Eşi Buse Varol paylaştı

Alişan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine konsere gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği belirtildi.



"ACİL AMELİYAT DENMESE GELECEKTİM"



Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi sonucu bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA Şarkıcını eşi Buse Varol, Alişan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Varol, "Alişan'ın apandisit ameliyatı başarılı geçti. Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz" diyerek şarkıcının hastaneden görüntülerini paylaştı.