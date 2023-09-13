Ariana Grande: Birçok kez botoks yaptırdım

"GÜZELLİK, BENİM İÇİN BİR SAKLANMA YÖNTEMİYDİ"

Grande "Birçok kez dudağıma dolgu yaptırdım ve yüzüme Botox yaptırdım" dedi. 2018 yılında bu işlemleri bırakan Grande "Kendimi saklanıyormuşum gibi hissettim. Uzun bir süredir güzellik, benim için bir saklanma yöntemiydi. Şimdi belki de öyle değildir diye düşünüyorum bu nedenle bu tür şeyleri yaptırmayı bıraktım" dedi. Şarkıcı bunları söylerken duygusal anlar yaşadı.