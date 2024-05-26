Ashton Kutcher ile Mila Kunis ilk kez çocuklarıyla birlikte poz verdi

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çift ilk kez çocuklarıyla birlikte bir etkinliğe katıldı.



Ünlü çift, WNBA (Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği) maçına çocuklarıyla birlikte katıldı.

