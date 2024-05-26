Ashton Kutcher ile Mila Kunis ilk kez çocuklarıyla birlikte poz verdi

ABD'li oyuncu Ashton Kutcher ile Mila Kunis, bir basketbol maçına çocuklarıyla birlikte katıldı.

Ashton Kutcher ile Mila Kunis ilk kez çocuklarıyla birlikte poz verdi

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan ve Ashton Kutcher çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çift ilk kez çocuklarıyla birlikte bir etkinliğe katıldı.

Ünlü çift, WNBA (Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği) maçına çocuklarıyla birlikte katıldı.

Ashton Kutcher ile Mila Kunis ilk kez çocuklarıyla birlikte poz verdi - 1

Ünlü çift, Los Angeles'ta düzenlenen maçta,10 yaşındaki Wyatt ve 8 yaşındaki Dimitri ile kameralara poz verdi.

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