Aslı Enver anne oldu

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam bebeğine kavuştu.

Aslı Enver anne oldu

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu , 12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenmişti.

Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

Aslı Enver anne oldu - 1

KIZLARININ ADI ELAY OLDU

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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