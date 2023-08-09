Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil

Kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım geldi.

Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan , 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil - 1

Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" diyerek paylaştı.

Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil - 2

"HOŞ GELDİN ELOŞUM"

Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...