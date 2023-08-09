Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.