Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" diyerek paylaştı.
"HOŞ GELDİN ELOŞUM"
Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.
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