Aslı İnandık'ın 6 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Aslı İnandık, menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.Birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kötü haber geldi.
ÜÇ AY ÖNCE EVLERİNİ AYIRMIŞLAR
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldıran İnandık ile Kazmaz'ın ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
2. Sayfa'nın haberine göre; 3 ay önce evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanacak.
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