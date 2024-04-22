Aslı İnandık'ın 6 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Aslı İnandık ile menajer Ahad Kazmaz, 2018 yılında dünyaevine girmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift boşanıyor.

Aslı İnandık'ın 6 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Aslı İnandık, menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile 2018 yılında  nikah masasına oturmuştu.Birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kötü haber geldi.

Aslı İnandık'ın 6 yıllık evliliği bitiyor - 1

ÜÇ AY ÖNCE EVLERİNİ AYIRMIŞLAR

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldıran İnandık ile Kazmaz'ın ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

2. Sayfa'nın haberine göre; 3 ay önce evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanacak.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...