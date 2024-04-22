Aslı İnandık'ın 6 yıllık evliliği bitiyor

ÜÇ AY ÖNCE EVLERİNİ AYIRMIŞLAR

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldıran İnandık ile Kazmaz'ın ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.



2. Sayfa'nın haberine göre; 3 ay önce evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanacak.