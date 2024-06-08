Ata Demirer: Kardelen Hanım yüzük bende

“Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesine çıkmaya hazırlanan Ata Demirer, Ayazma plajında alyans buldu. Ünlü komedyen, yüzüğün fotoğrafını paylaşarak sahibine seslendi. Alyansın sahibinden ünlü komedyene yanıt geldi.

Ata Demirer: Kardelen Hanım yüzük bende

Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu ve komedyen , Ayazma Plajı'nda bir alyans buldu.

"YÜZÜK BENDE BUL BENİ"

Alyansın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demirer, "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullandı.

Ata Demirer: Kardelen Hanım yüzük bende - 1

"KARDELEN BENİM"

Çok geçmeden yüzüğün sahibi Kardelen Hanım, sosyal medya hesabından 'e ulaşmaya çalıştı.

Ata Demirer: Kardelen Hanım yüzük bende - 2

Yüzüğünü paylaşan Kardelen Hanım "Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü. Düşürmez olaydı. Lütfen görünüz" ifadelerini kullandı.

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