Ata Demirer: Kardelen Hanım yüzük bende

Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Ayazma Plajı'nda bir alyans buldu.

"YÜZÜK BENDE BUL BENİ"

Alyansın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demirer, "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullandı.