Ayça Bingöl: Babamın cenazesine gitmedim

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Ayça Bingöl'ü ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bingöl yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Oyuncu, babasıyla ilgili şöyle konuştu:
“Karnımda iki bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım… Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum ‘cenazeye gitmene izin veremem ama gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz. Baban da gitti. Ne yapacaksın?’ dedi. Bir saniye bile düşünmeden karar verdim ve gitmedim.”
Oyuncu sözlerine "Bu durumla ilgili hiçbir suçluluk ve yük taşımıyorum. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak… Oradan kalan şey hüzün. O da sadece vedalaşamama hüznü. Onu da bir şekilde hallediyorsun" diyerek devam etti.
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