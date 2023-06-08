Ayça Bingöl: Babamın cenazesine gitmedim

Oyuncu sözlerine "Bu durumla ilgili hiçbir suçluluk ve yük taşımıyorum. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak… Oradan kalan şey hüzün. O da sadece vedalaşamama hüznü. Onu da bir şekilde hallediyorsun" diyerek devam etti.

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