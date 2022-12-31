Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

Aytaç Şaşmaz 4 Ağustos 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Baht Oyunu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazandı. Oyuncu en son Darmaduman dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı ve meslektaşı Cemre Baysel ile yaşadığı ilişkiyle zaman zaman gündeme gelmişti. Çift kısa bir süre önce birlikteliklerini noktalama kararı almıştı.