Bade İşçil'in çöp isyanı: Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan

Kancalı misinaların ne kadar tehlikeli olabileceğine değinen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün."

