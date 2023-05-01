Bade İşçil'in çöp isyanı: Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan

Oyuncu Bade İşçil, Boğaz yürüyüşü esnasında gördüğü çöplerle ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. "İstanbul Boğazı harika. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın" diyen oyuncu, "Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan" sözleriyle isyan etti.

Bade İşçil'in çöp isyanı: Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan

Hafta sonunda Boğaz'da yürüyüşe çıkan , karşılaştığı manzara karşısında öfkesini sosyal medya mesajıyla dile getirdi. Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, kirliliğe sitem etti.

''ÇÖPÜNÜZE SAHİP ÇIKIN''

Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını yayınlayarak, ''İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın'' dedi.

Bade İşçil'in çöp isyanı: Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan - 1

"Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş" diyen İşçil, "Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım" mesajını yazdı.

Bade İşçil'in çöp isyanı: Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan - 2

Kancalı misinaların ne kadar tehlikeli olabileceğine değinen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün."

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