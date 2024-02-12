Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ece Dağıstan ve Jamal Aliyev: Farklı tarzda birçok eseri bir araya getirdik

Piyanist Ece Dağıstan ve müzisyen Jamal Aliyev “Dünya Şarkıları” isimli projelerini şöyle anlattılar:



“Biz sadece kendi çalmayı istediğimiz parçalardan yola çıkarak ve çok farklı tarzlarda birçok eseri bir araya getirerek bir repertuar oluşturduk. Rus klasik eserleri de var, Sting'in bir film için bestelediği soundtrack de var, herkesin bildiği Libertango var. Çok farklı eser bir arada ama hepsini biz bir çerçeve içine topladık. Çok değer verdiğimiz, çok yetenekli bir besteci ve aynı zamanda piyanist arkadaşımız Cem Oslu bunların hepsinin aranjesini yaptı. Dolayısıyla hepsi bir çerçeve içine oturdu aslında bir bütün içinde oldu. Yani her telden bir müzik dediğimiz şey çok güzel bir bütünlük halinde sunuluyor. İlk büyük konserimiz 24 Şubat İstanbul’da olacak.”

Jamal Aliyev biraraya geliş hikayelerini “Biz Ece ile projeye başlamadan önce bir iki sene arkadaştık. Rus bir eser vardı onun sadece piyano kısmını ben çalıyordum ve ınstagramdan Ece duydu, beğendiğini söyledi ve bizde dedik ki birlikte çalalım. Çaldık kaydettik, çok ilgi gördük. Sonra dedik ki neden devamı gelmesin" sözleriyle anlattı.