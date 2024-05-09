Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Fatma Turgut: Zamansız şarkı yapmaya özen gösteriyorum

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Fatma Turgut oldu.



Fatma Turgut son çalışmalarını “Artık sürekli yeni şarkılar veriliyor, iki ayda bir ayda bir gibi mesela. Çok hızlı eskiyor, çok hızlı tüketiyoruz. Biraz zamansız şarkı yapmaya özen gösteriyorum. Şu anki teklimi yapmam başından sonuna kadar 1,5 yılımı aldı. Çok güzel olsun diye çok uğraştım, benimle çalışan insanları çok zorladım" sözleriyle anlattı.



“BABAANNEM DÜNYA TATLISI BİR İNSANDI” Ceyda Düvenci’nin “Baban ile müzik yapman konusunda inişli çıkışlı zamanlar olmuş ama babaannenin kızıymışsın sen. Müzik yapman konusunda babaannen nasıl destek verdi?” sorusuna Fatma Turgut şu yanıtı verdi:



“Babaannem dünya tatlısı bir insandı, ileri görüşlü ve vizyon sahibi biriydi. Müzik yapmamı istedi, ön ayak oldu. Üç sene müzik öğretmenliği yaptım çünkü annem babam öğretmen. İstanbul’a geldim, albüm yapacaktım, babamla o zaman kırgınlaştık fakat uzun süredir ve şu anda da çok iyi aramız.”