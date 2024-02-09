Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Özgü Kaya: Şanslı çocuklardanım

"OKULUMU ÇOK SEVİYORUM"

Konservatuarda opera eğitimine devam eden Özgü Kaya, “Mezun olmayı çok istiyorum ama hep çalıştığım için zorlanıyorum. Okulumu çok seviyorum. Aslında çocukluğumdan beri hep böyle müzikle ilgili hayallerim vardı, oyunculuk sonradan tanıştığım ve benim için çok büyük bir tutku haline gelen bir durum oldu. İlk işimden bu zamana kadar her projemde şarkı söyledim, çok da güzel şarkılar söyledim. O tarafımı da gösterebildiğim bir alan oldu benim için, bu da çok büyük bir şans. Çok da güzel tekliflerle karşılaştım müzikal geldi. Müzikal inanılmaz heyecanlandırmıştı beni ama o zaman çok yoğun çalıştığım için yer alamadım. Yarım yamalık olacağına daha güzel bir dönemde tamamen fokuslanmak istediğim, hayatımın bir döneminde yoğunlaşıp yapmak istediğim bir şey ama şu anda oyunculukta da yolun başında ve umutlu biri olarak buraya biraz daha yoğunlaşmak istiyorum” dedi.