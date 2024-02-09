Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Özgü Kaya: Şanslı çocuklardanım

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Özgü Kaya oldu.
Ailesinin şansı olduğunu ifade eden Özgü Kaya, “Böyle bir anne babaya ve kardeşe sahip olduğum için o büyük gururu taşıyorum. Çünkü ailem konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemin elinde büyüdüm. İçimdeki iyiliği, merhameti ona borçluyum. Çok şanslı çocuklardandım” dedi.
"OKULUMU ÇOK SEVİYORUM"
Konservatuarda opera eğitimine devam eden Özgü Kaya, “Mezun olmayı çok istiyorum ama hep çalıştığım için zorlanıyorum. Okulumu çok seviyorum. Aslında çocukluğumdan beri hep böyle müzikle ilgili hayallerim vardı, oyunculuk sonradan tanıştığım ve benim için çok büyük bir tutku haline gelen bir durum oldu. İlk işimden bu zamana kadar her projemde şarkı söyledim, çok da güzel şarkılar söyledim. O tarafımı da gösterebildiğim bir alan oldu benim için, bu da çok büyük bir şans. Çok da güzel tekliflerle karşılaştım müzikal geldi. Müzikal inanılmaz heyecanlandırmıştı beni ama o zaman çok yoğun çalıştığım için yer alamadım. Yarım yamalık olacağına daha güzel bir dönemde tamamen fokuslanmak istediğim, hayatımın bir döneminde yoğunlaşıp yapmak istediğim bir şey ama şu anda oyunculukta da yolun başında ve umutlu biri olarak buraya biraz daha yoğunlaşmak istiyorum” dedi.
“HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEK İSTEMEZDİM”
Ceyda Düvenci’nin “Kendi hayatında neler değiştirirdin ve genç kızlara ne tavsiye verirdin?” sorusuna Özgü Kaya, “Ben sadece insanların hayatlarında kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine sahip oldukları şansı her seferinde kendilerine hatırlatmalarını tavsiye ederdim ve sürekli bunu bir hayat mottosu haline getirmelerini isterdim. Kendi hayatımda bir şey değiştirmek istemezdim çünkü ben her şeyin bana öğretisi olduğunu inanıyorum” yanıtını verdi.
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