Hilal Özdemir: Kızım liseden mezun oldu

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir , Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya, liseden mezun oldu. Özdemir, mezuniyet fotoğralarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, paylaşımına "Gururum aşkım kızım liseden mezun oldu. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu bahtını tahtını açık etsin iyilerle karşılaştırsın..." dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Üniversite sınavında da bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz" diye devam etti.